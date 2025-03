Pulmino inadatto per il servizio di trasporto extraurbano: gravi disagi per i passeggeri

Il servizio di trasporto pubblico extraurbano che collega quotidianamente San Felice del Molise alle principali tratte regionali presenta gravi criticità dovute all’impiego di un pulmino (tipo scuolabus) non idoneo per tale servizio. Il mezzo attualmente in uso si è rivelato inadeguato sotto molteplici aspetti: Sedili e corridoio troppo stretti, rendono il viaggio scomodo per tutti i passeggeri, in particolare per le persone anziane o con difficoltà motorie, inoltre, la porta posteriore non è automatizzata, costringendo l’autista a fermare il veicolo, spegnere il motore, inserire il freno di stazionamento e aprire manualmente il portellone, questo incide in modo negativo sui tempi di percorrenza. Inoltre, l’accesso al mezzo risulta estremamente difficoltoso: il veicolo è troppo alto e privo di un gradino adeguato. E quale soluzione ha adottato l’azienda? Uno sgabello di plastica

. Sì, avete capito bene! Un piccolo sgabello che, all’occorrenza, l’autista deve posizionare manualmente, trasformando un semplice gesto in un rischio per la sicurezza dei passeggeri. Molti utenti, infatti, evitano di usarlo perché instabile e pericoloso, rendendo ancora più evidente l’inadeguatezza della gestione. (Si allega foto). Questo è un servizio essenziale per un territorio già privo di collegamenti diretti, dove le poche coincidenze giornaliere rappresentano l’unica possibilità di spostamento. Il disagio diventa ancora più grave per chi deve raggiungere altre destinazioni, come la Trignina o Acquaviva con le Croci nel primo pomeriggio, quando le alternative sono inesistenti e ogni ritardo o inefficienza compromette irrimediabilmente i trasferimenti. Queste criticità non solo compromettono il comfort dei passeggeri, ma rappresentano un rischio per la sicurezza, specialmente per gli anziani

. L’utilizzo di un mezzo non adeguato per il trasporto pubblico extraurbano dimostra una mancanza di attenzione verso le esigenze della comunità e necessita di un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Chiediamo con urgenza che venga adottata una soluzione idonea per garantire ai cittadini un servizio di trasporto sicuro, accessibile e conforme agli standard previsti per il trasporto pubblico extraurbano.

Segretario Filt Cgil AbruzzoMolise Di Eugenio Aurelio