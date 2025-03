Grande successo per Gardensia 2025 in Molise: un’ondata di solidarietà per l’AISM

L’8 e 9 marzo 2025, il Molise ha risposto con entusiasmo all’iniziativa “Bentornata Gardensia”, la storica campagna di solidarietà promossa dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Grazie alla coordinazione e all’impegno di Gino Donatelli, referente della sezione regionale AISM di Campobasso, e alla preziosa collaborazione di volontari e delle associazioni SAE 112, CRI e le varie Pro Loco, quest’anno l’evento ha raggiunto un numero record di comuni, rafforzando la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e ampliando la sua presenza anche in Molise, dove ad oggi i casi noti della malattia sono 780.

I comuni coinvolti, tra cui Campobasso, Trivento, Termoli, Isernia, San Felice del Molise, Castelmauro, Montefalcone e molte altre, hanno registrato una straordinaria partecipazione sin da sabato 8 marzo, con una risposta massiccia da parte della cittadinanza.

Il ricavato delle vendite delle gardenie e delle ortensie, simbolo della campagna, contribuirà a finanziare la ricerca e a garantire supporto alle persone colpite dalla sclerosi multipla.

L’evento ha dimostrato ancora una volta la forza e la generosità della comunità molisana, unita per una causa fondamentale.

La crescente partecipazione rispetto agli anni precedenti sottolinea l’importanza della sensibilizzazione e del coinvolgimento locale nel costruire un futuro senza sclerosi multipla.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione di Gardensia, portando in tutta la regione un messaggio di speranza e solidarietà.

Per ulteriori informazioni, contattare la Sezione di Campobasso in Via Eugenio Cirese

Referente Gino Donatelli - Cell. 339 4948912