GRIM Scarl salda il debito con ASR Molise Acque: Un passo importante per la SostenibilitÃ  del Sistema Idrico Regionale

Nonostante la decisione di ASR MOLISE ACQUE di non sottoscrivere l'accordo di massima già raggiunto, la GRIM Scarl ha in data 13.3 c.a. provveduto a saldare l'intero importo maturato al 28.02.2025, così disponendo il pagamento della somma di Euro 2.179.702,92. Con il disposto pagamento alcun'altra somma è ad oggi dovuta da GRIM Scarl, né risultano maturati altri crediti, liquidi ed esigibili in favore dell'ASR MOLISE ACQUE. Il pagamento, peraltro preannunciato nei giorni scorsi dal Governatore della Regione Molise Ing. Francesco Roberti, costituisce conferma di un percorso condiviso con la Regione Molise e l'Ente di Governo -EGAM-.

Ringraziamo per l'impegno e la collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi il Presidente della Regione Ing. Francesco Roberti, il Presidente dell'EGAM Avv. Alfredo Ricci e i Sindaci Emilio Incollingo e Angelo Miniello nonché il Consigliere Delegato al S.I.I. Avv. Massimo Sabusco e tutta la struttura tecnica dell'Assessorato ai LL.PP. nelle persone della Dott.ssa Verrecchia e Ing. Agostino Francischelli. Resta la speranza che anche i vertici di ASR MOLISE ACQUE decidano concretamente di partecipare al tavolo di concertazione voluto insistentemente da tutto il sistema, così sottoscrivendo l'accordo da tempo raggiunto, per il bene e per la sostenibilità del sistema idrico regionale e di tutti i molisani.

Si ritiene chiarire che le voci di crisi del S.I.I. sono allo stato prive di fondamento e ingenerano solamente confusione nel sistema che invece, come ampiamente rappresentato anche dal Governatore della Regione, è assolutamente in totale controllo degli Enti preposti (EGAM-MOLISE ACQUEGRIM).