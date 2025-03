Precisazione dell'Istituto Neuromed riguardo alla vicenda del 45enne colpito da ictus

In relazione alle notizie apparse oggi sulla stampa locale circa la vicenda del 45enne originario di Isernia colto da ictus, l’Istituto tiene a precisare quanto segue:

sabato 15 marzo 2025 Neuromed non ha ricevuto nessuna richiesta di trasferimento. Le affermazioni riportate sulla mancata accoglienza del paziente in Istituto nel corso di questa giornata non risultano vere.

L’IRCCS è stato contattato solo nella mattinata di domenica, quando il paziente si è aggravato, e ha immediatamente attivato la procedura di ricovero e intervento chirurgico in emergenza come da prassi in questi casi.

La Direzione sanitaria