Cofelice: "Il collegamento diretto con l'Aeroporto d'Abruzzo, una nuova opportunitÃ  per il turismo in Molise"

"Prosegue il lavoro della Regione ad un collegamento diretto con i bus del trasporto pubblico locale tra il Molise e l'aeroporto d'Abruzzo; riteniamo che questo sia un obiettivo importante per potere aumentare le presenze turistiche sul nostro territorio".

Questo quanto dichiarato dal Delegato Regionale, il Consigliere Fabio Cofelice.

"Dopo gli incontri Tra i vertici della Saga,(Società Abruzzese Gestione Aeroporto), la Uiltrasporti e la Regione oltre a rappresentanti istituzionali di Campobasso e Termoli, l'obiettivo è sempre più vicino; già verso la fine di aprile il servizio infatti potrebbe vedere l'avvio con un effetto positivo immediato, volto non solo ad agevolare gli spostamenti dei molisani che intendono prendere l'aereo, ma soprattutto, ad aumentare il flusso turistico verso la nostra regione.

Proviamo a pensare – continua il Delegato Regionale - cosa potrebbe significare per i turisti, soprattutto quelli provenienti dall'estero, che una volta giunti all'aeroporto della vicina Pescara, avrebbero la possibilità di arrivare nella nostra regione con una linea diretta di collegamento bus, per noi una svolta epocale.

La nostra regione deve poter sfruttare la possibilità di guardare oltre i confini nazionali, ogni volta che dei turisti provenienti dall'estero arrivano in Molise ne rimangono affascinati, dunque, abbiamo il dovere di lavorare e concorrere alla realizzazione di questo progetto che potrà essere fondamentale per dare il giusto impulso al turismo molisano. Tradotto in numeri e cifre ciò significherà slancio all'economia e creazione di nuovi posti di lavoro"