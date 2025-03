Inchiesta DDA: Mazzetta smaterializzata e corruzione, coinvolti Roberti e la moglie

CAMPOBASSO, 19 MAR - Sempre secondo i passaggi dell'inchiesta pubblicati stamattina da La Repubblica, gli investigatori definiscono "una mazzetta smaterializzata" quella che avrebbe coinvolto il governatore del Molise, Francesco Roberti, e la moglie. L'indagine, che si concentra su un traffico di rifiuti tra Molise e altre regioni, evidenzia come imprenditori vicini alla criminalità facevano "ricorso sistematico alla corruzione per creare una corsia preferenziale idonea ad accelerare l'emissione di provvedimenti".

Gli imprenditori finiti sotto la lente della magistratura avrebbero corrotto Roberti affidando al suo studio tecnico delle commesse e assumendo la moglie. In una conversazione della primavera 2021, un imprenditore dice alla donna: "Poi stabiliamo il quantum, me lo dici tu". Di solito però, evidenziano gli investigatori, tra il datore di lavoro e il dipendente avviene il contrario. Sempre Gasbarro a un consulente diceva: "Io sono Elvira, ma guarda chi c'è dietro di me".

Infine ci sono le pressioni di Roberti sul gestore di una discarica per aumentare il conferimento dei rifiuti a una delle società coinvolte: "Devo provare con il sindaco - dice l'attuale governatore, intercettato - Gli devo dire: che dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a mandare i controlli?". L'inchiesta della Dda si è conclusa nelle settimane passate, quando agli indagati è stato notificato l'avviso di conclusione indagini. (ANSA).