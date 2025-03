"Fuoco al Centro" ad Agnone: Gramellini, Sparaco, Gamberale e altri protagonisti della cultura

Dal 2 al 4 maggio, Agnone si trasformerà nel palcoscenico di "Fuoco al Centro", un festival che celebra l'arte in tutte le sue forme: letteratura, musica e visioni. L'evento, che si terrà nel cuore di Agnone, promette tre giorni di incontri stimolanti e performance indimenticabili.

Il festival prenderà il via venerdì 2 maggio alle ore 18:00 con un dialogo tra Massimo Gramellini e Simona Sparaco, moderato dalla scrittrice Chiara Gamberale. Il giorno successivo, sabato 3 maggio, sempre alle 18:00, Chiara Gamberale tornerà protagonista, questa volta in compagnia di Teresa Ciabatti, con Giovanni Petta a moderare l'incontro. La serata di sabato si concluderà con un concerto di Erica Mou, che offrirà al pubblico un'esperienza che fonde musica e parole.

La giornata conclusiva, domenica 4 maggio, vedrà Antonio Pascale ed Emanuele Trevi confrontarsi alle ore 11:00, con Valentina Farinaccio a moderare il dibattito.

Oltre agli incontri con gli autori, il festival offrirà laboratori per bambini curati da Paola Sasso, che si terranno sia venerdì che sabato, offrendo ai più piccoli un'occasione per avvicinarsi al mondo dell'arte in modo creativo e divertente.

"Fuoco al Centro" è un'iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio culturale di Agnone e della regione Molise, offrendo al pubblico un'occasione unica per immergersi nel mondo della letteratura, della musica e dell'arte.

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Agnone, di Agnone Cima d'Arte e della Regione Molise, a testimonianza dell'importanza che il festival riveste per il territorio.

Non perdete l'occasione di partecipare a "Fuoco al Centro" e di vivere tre giorni indimenticabili all'insegna della cultura e dell'arte.