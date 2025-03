Agnone Riparte: Giovani Talenti all'Opera nell'Officina di Riparazione dell'Istituto D'Agnillo

Agnone, 22 marzo 2025 – Grande entusiasmo all'Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo, dove gli studenti sono protagonisti di un'iniziativa innovativa che sta dando loro un'opportunità unica per crescere e contribuire allo sviluppo del territorio. Grazie al progetto "Accendiamo il futuro di Agnone", finanziato dal PNRR Agenda Sud, il corso "Officina di riparazione" sta offrendo agli studenti la possibilità di acquisire competenze pratiche fondamentali nel campo della meccanica.

Nel laboratorio di meccanica, i ragazzi si cimentano con la manutenzione e riparazione di motori a 2 tempi, imparando tecniche di lavorazione che li preparano per le sfide del mondo del lavoro. L'iniziativa non solo promuove l'innovazione e la crescita personale degli studenti, ma rappresenta anche un passo importante per il futuro del territorio, contribuendo a formare una nuova generazione di professionisti altamente qualificati.

Il progetto "Accendiamo il futuro di Agnone" si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo per il Sud, supportato dal PNRR, e si conferma come un esempio di come l'istruzione e la formazione possano fare la differenza nella vita dei giovani, dando loro strumenti concreti per costruire un futuro migliore.