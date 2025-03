"Senza Specchio: Un Viaggio nella Violenza di Genere", oggi la presentazione del Libro ad Agnone

Oggi, presso la Sala Consiliare di Palazzo S. Francesco ad Agnone, la presentazione del libro "Senza Specchio - Storie di ordinaria violenza", scritto dalle autrici Anna Paolella, Antonella Petrella e Angela D'Angelo. L'evento è organizzato dal Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", che continua a distinguersi per l'alta qualità dei suoi eventi culturali. La presidente del Centro Studi, Ida Cimmino, dialogherà con le autrici per esplorare i temi trattati nel libro, che affronta il delicato problema della violenza di genere.

"Senza Specchio" è un'opera intensa e commovente, nata dalla consapevolezza che la violenza contro le donne è un fenomeno che non conosce confini di età o ceto sociale. Il libro raccoglie storie vere di donne che si sono trovate intrappolate in relazioni tossiche, offrendo uno spunto di riflessione non solo per le vittime, ma anche per gli autori di violenza. Le autrici si propongono di sensibilizzare il pubblico su un tema tanto urgente, ma anche di favorire un percorso di consapevolezza, aiutando le persone a riconoscere i segnali di una situazione di abuso, sia propria che di chi le sta vicino.

Le tre autrici, forti della loro esperienza e preparazione nei rispettivi ambiti, stanno portando avanti un progetto educativo di ampio respiro, che unisce letteratura, riflessione e una piattaforma digitale. Un'iniziativa che si propone di dare voce a chi vive in silenzio il dramma della violenza e di stimolare una riflessione collettiva sulla necessità di cambiamento.

L'incontro di oggi, grazie all'impegno del Centro Studi Alto Molise, non è solo un'opportunità per presentare il libro, ma anche per avviare un dialogo importante su una tematica che ci coinvolge tutti. Ancora una volta, il Centro Studi ha dimostrato di essere un punto di riferimento per eventi di qualità, in grado di promuovere la cultura e sensibilizzare la comunità su temi rilevanti e urgenti.