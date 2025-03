Un molisano su tre a rischio povertÃ , dati Istat 2024

Nel 2024 sale al 27,5% la percentuale della popolazione molisana a rischio di povertà o esclusione sociale (24,8% nel 2023).

Lo scorso anno la media italiana si è attestata al 23,1%, quella del precedente anno al 22,8%.

E' quanto emerge da un'analisi dell'Istat. Nel 2024 la quota di individui a rischio povertà è stata pari al 25% (20,6% nel 2023), 3% quella per grave deprivazione materiale e sociale (3,4% nel 2023).

In aumento (13,6%) anche le persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa, 9% quella rilevata nel 2023. Tra le regioni a più alto rischio di povertà o esclusione sociale c'è la Calabria (48,6), la Provincia autonoma di Bolzano è quella con l'indice più basso (5,8%).