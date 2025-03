A Pescopennataro Linea telefonica fissa fuori uso da circa 15 giorni: Disagi per anziani e cittadini

Da ormai 15 giorni, i cittadini di Pescopennataro stanno vivendo gravi disagi a causa della linea telefonica fissa fuori uso. Nonostante le numerose sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale e dei residenti, la situazione non è ancora stata risolta, mettendo in grande sofferenza soprattutto gli anziani, che utilizzano principalmente il servizio di telefonia fissa per restare in contatto con i propri cari e per motivi di emergenza.

Il problema persiste da due settimane e, nonostante le ripetute richieste di intervento, la risposta da parte del gestore telefonico è stata generica e rassicurante, ma senza fornire dettagli chiari sulle cause del guasto e i tempi necessari per la risoluzione. Questo ha contribuito ad aumentare l'inquietudine tra i cittadini, che si sentono trascurati e non tutelati da un servizio che per alcune fasce di popolazione o servizi, e' un servizio essenziale.

L'amministrazione comunale, in particolare, ha cercato in ogni modo di sollecitare una soluzione rapida, ma finora non ci sono stati aggiornamenti concreti. Il malcontento cresce tra la popolazione, che, soprattutto in un contesto di emergenza, necessita di un servizio telefonico affidabile.

La speranza è che la situazione venga risolta al più presto, per evitare ulteriori disagi e garantire a tutti i cittadini, specialmente agli anziani, l'accesso a un servizio fondamentale come la telefonia fissa.