Inchiesta Molise, Schlein "preoccupano fatti gravi che emergono"

Siamo molto preoccupati per la gravità dei fatti che stanno emergendo, per questo abbiamo chiesto di assumere gli atti in Commissione antimafia.

Seguiamo da vicino. Anche le ultime notizie di stampa sono estremamente allarmanti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, oggi a Termoli, a proposito dell'inchiesta della Dda di Campobasso che coinvolge il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con l'accusa di corruzione e la moglie.

"Si parla di una nuova concessione a quella stessa società che sarebbe avvenuta con Roberti già presidente - prosegue Schlein -. Si parla della inconsapevolezza da parte della moglie di cosa dovesse fare dov'era stata assunta. Abbiamo visto indagini che riguardano fatti di reati gravi. Naturalmente non sta a noi anticipare le sentenze, siamo garantisti. Però certo che il presidente, davanti a fatti di questa gravità e accuse di corruzione che potrebbero coinvolgere la criminalità organizzata, sarebbe opportuno che facesse una riflessione su un passo indietro. Noi in ogni caso continueremo a tenere il riflettore acceso".

"Il Pd del Molise - conclude Schlein - ha invitato Roberti a fare una valutazione di opportunità perché sarà una vicenda lunga e, nel frattempo, rimane un'intera istituzione ad attendere l'esito giudiziario di accuse molto gravi".