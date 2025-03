Inaugurato il Palazzetto dello Sport: Il Comune Prepara il Regolamento per la Gestione della Struttura

Con l'inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Agnone, si pone ora la questione della gestione della struttura e dell'intera area sportiva. Il Comune sta preparando un regolamento che dovrà chiarire diverse questioni operative e organizzative, definendo le modalità di affidamento e gestione . Il regolamento includerà, tra gli altri, aspetti fondamentali come gli orari di apertura e chiusura, la tipologia di eventi ospitabili, la pulizia e la manutenzione, la gestione degli spazi, la sicurezza, le tariffe e le modalità di accesso, oltre a prevedere regole precise per il comportamento degli utenti.

Inoltre, il regolamento indicherà probabilmente anche eventuali oneri economici a carico dell'affidatario, come ad esempio i costi di gestione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, nonché eventuali costi legati alla sicurezza, alle forniture e ad altri servizi accessori. Questi oneri saranno determinati in base alle specifiche condizioni di affidamento e alle necessità della struttura. Molto probabilmente nell'affidamento verranno privilegiate le società sportive

Una volta redatto, il regolamento sarà sottoposto all'approvazione del consiglio comunale e successivamente avviato l'affidamento della gestione secondo le procedure stabilite dalla pubblica amministrazione.