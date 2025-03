Nuovo Decreto del Prefetto di Isernia: Autovelox su Strade Statali per Rafforzare la Sicurezza Stradale

Nuovo decreto riguardante l’installazione e l’utilizzo degli autovelox sulle strade statali della provincia di Isernia. In data 29 marzo 2025, Il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha adottato il decreto con il quale sono state individuate le strade dove possono essere installati i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., senza obbligo di contestazione immediata. Il provvedimento è il risultato di una istruttoria che ha visto il coinvolgimento dell’ente proprietario delle strade – ANAS e la Polizia Stradale, organi tecnici che hanno espresso, ciascuno per quanto di competenza, il proprio parere sulle richieste di installazione dei dispositivi autovelox presentate dai Comuni interessati. Ciò, al fine di garantire un controllo sistematico della velocità sui tratti di strada caratterizzati da criticità particolari o da elevata sinistrosità, in un’ottica di prevenzione a presidio della sicurezza stradale. Si indicano di seguito i tratti di strada interessati:

1. S.S. 85 dal km 36+200 al km 37+763 COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA, in entrambi i sensi di marcia;

2. S.S. 85 dal km 41+300 al km 42+800 COMUNE DI ISERNIA, in entrambi i sensi di marcia;

3. S.S. 17 dal km 186+000 al km 187+000 COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE, in entrambi i sensi di marcia;

4. S.S. 17 dal km 187+000 al km 188+700 COMUNE DI CASTELPETROSO, in entrambi i sensi di marcia;

5. S.S. 17 dal km 195+800 al km 196+900 COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO, in entrambi i sensi di marcia;

6. S.S. 17 var/A dal km 8+200 al km 9+400 COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO, in entrambi i sensi di marcia;

7. S.S. 158 dal km 24+650 al km 26+400 COMUNE DI ROCCHETTA AL VOLTURNO, in entrambi i sensi di marcia;

8. S.S. 652 dal km 8+200 al km 9+900 COMUNE DI RIONERO SANNITICO, in entrambi i sensi di marcia;

9. S.S. 652 dal km 5+660 al km 7+075 COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA, in entrambi i sensi di marcia;

10. S.S. 158 dal km 37+200 al km 38+250 COMUNE DI MONTAQUILA, in entrambi i sensi di marcia;

11. S.S. 85 dal km 12+400 al km 13+400 COMUNE DI SESTO CAMPANO, in entrambi i sensi di marcia;

12. S.S. 85 dal km 30+400 al km 31+680 COMUNE DI MONTERODUNI, in entrambi i sensi di marcia;

13. S.S. 6 dir dal km 6+000 al km 7+700 COMUNE DI VENAFRO, in entrambi i sensi di marcia;

14. S.S. 652 dal km 3+800 al km 4+400, COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO, per il solo senso di marcia Castel di Sangro Montaquila, ad esclusione dei tratti in curva e su viadotti.