Agnone: Evento gratuito sulla riabilitazione del pavimento pelvico aperto a tutte le donne

Sabato 5 aprile 2025, dalle ore 10:30, il PALASPORT di Agnone (IS) ospiterà un incontro gratuito dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico con l'Ostetrica. L'evento è aperto a tutte le donne interessate.

L'incontro di gruppo prevede esercizi mirati per diverse esigenze, tra cui:

la ripresa dei muscoli pelvici post-parto

la preparazione all'intervento di chirurgia uro-ginecologica e la successiva ripresa

la prevenzione di incontinenza urinaria e prolassi

L'iniziativa rientra nell'ambito del PNRR - MSC3 - Investimento I - Linea di intervento 1.1.1 "REALIZZAZIONE INTERVENTO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI PER LA COMUNITÀ INTERNA DELL ' ALTO MOLISE DOMICILIO E TERRITORIO - INTERVENTI PER NUOVI PERCORSI DI BENESSERE" ed è finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, nell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS). Il soggetto attuatore è l'Associazione Temporanea di Scopo - Agnone (IS) - Capofila.

Per partecipare all'incontro, è richiesto di portare un tappetino personale e di indossare abiti comodi.

Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile rivolgersi all'ufficio di coordinamento PNRR, sito in Palazzo Dante Alighieri n. 51 ad Agnone (IS), oppure telefonare al numero +39 3762269431 o inviare una mail a [indirizzo email rimosso].

Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per le donne di Agnone e del territorio di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere attraverso un approccio guidato e professionale.