Giornata Internazionale della Consapevolezza sull'Autismo: Il Centro "POP UP" di Agnone Promuove l'Inclusione Sociale

Oggi, 2 aprile 2025, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, un'occasione fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sui Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e sulle sfide quotidiane che le persone con autismo e le loro famiglie affrontano. In questo contesto, il centro "POP UP" del comune di Agnone gestito da un raggruppamento di imprese formato da ‘Consol società cooperativa sociale’ e ‘Sanstefar Abruzzo Spa’. ha organizzato una serie di attività ludico-ricreative di gruppo, coinvolgendo ospiti del centro, bambini locali e le loro famiglie. Questo evento rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un passo importante verso l'inclusione sociale di chi vive con l’autismo.

Il centro "POP UP", inaugurato a novembre 2024, è un progetto altamente significativo per la comunità di Agnone e per l’intera area dell'Alto Medio Sannio. Situato in Piazza del Popolo, il centro è stato realizzato nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, finanziato con fondi mirati a potenziare i servizi nelle zone interne del Paese. Grazie a questo intervento, il centro offre supporto specialistico e percorsi di crescita individuale per bambini e adulti con Disturbi dello Spettro Autistico, garantendo un sostegno concreto e accessibile a tutte le famiglie.

Vincenza Giordano, coordinatrice del Centro POP UP, ha sottolineato l'importanza dell'inclusione e dell'offerta di servizi di alta qualità per le persone con autismo. "La giornata di oggi è un’occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della diversità e sull'integrazione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico", ha dichiarato Giordano. "Il nostro centro, da novembre, è diventato un punto di riferimento per le famiglie locali, offrendo loro sostegno e percorsi di cura personalizzati."

L'evento di oggi ha avuto successo, con la partecipazione delle famiglie e della comunità locale. Tra le attività proposte, giochi e laboratori che hanno visto la partecipazione di bambini con e senza autismo, in un clima di condivisione e collaborazione. Un momento di gioia collettiva che ha ribadito l’importanza di spazi inclusivi e accoglienti, dove ogni persona possa essere se stessa senza paura di essere giudicata.

L’inaugurazione del Centro POP UP rappresenta un punto di partenza importante per la comunità di Agnone, che ora dispone di una struttura dedicata all'inclusione e al supporto di chi vive con disturbi dello spettro autistico. Questo progetto è un segno tangibile dell’impegno del Comune di Agnone per garantire pari opportunità e servizi di qualità per tutti i cittadini, in particolare quelli più vulnerabili.

La Giornata Internazionale della Consapevolezza sull'Autismo di oggi non è solo una ricorrenza, ma una testimonianza di come l'inclusione, la solidarietà e il sostegno alla diversità possano fare la differenza nella vita di molte persone. Concentrare l’attenzione su iniziative come quelle del Centro POP UP significa porre le basi per una società più equa e accogliente per tutti.