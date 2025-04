Sergio Castellitto ricorda Paola Cerimele e riceve la Laurea Magistrale Honoris Causa dall'UniversitÃ  degli Studi del Molise

Questa mattina, nell’Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise, si è svolta una cerimonia particolarmente emozionante per la comunità accademica e culturale della regione: il maestro Sergio Castellitto ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Letteratura e Storia dell’Arte, un riconoscimento che celebra non solo il suo straordinario talento artistico, ma anche il suo impegno nel mondo della cultura.

La cerimonia è stata un momento di grande importanza, durante il quale Castellitto ha condiviso con il pubblico la sua gratitudine per il riconoscimento ricevuto. Dopo la consegna della laurea, il noto attore e regista ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, trattando temi legati alla sua carriera e alle sue esperienze artistiche. Un momento particolarmente toccante è stato quello in cui Castellitto ha ricordato l’attrice agnonese Paola Cerimele, tragicamente scomparsa qualche anno fa.

"Venne per un provino," ha raccontato Castellitto con visibile emozione, "rimasi incantato dal suo talento. Paola aveva una luce particolare, una forza espressiva che non si dimentica." Il suo ricordo di Paola Cerimele ha toccato profondamente i presenti, ricordando non solo il valore dell'attrice, ma anche la sua promettente carriera che fu interrotta troppo presto. Castellitto ha parlato con commozione di quella prima impressione che ebbe di lei, sottolineando come la sua figura fosse destinata a lasciare un segno indelebile nel mondo del cinema e del teatro.

La laurea honoris causa conferita oggi a Castellitto rappresenta un riconoscimento non solo per il suo successo professionale, ma anche per il suo contributo alla diffusione della cultura e dell'arte. La sua carriera, caratterizzata da un impegno costante e da una continua ricerca artistica, è stata un faro di ispirazione per molte generazioni. L’omaggio all'Università del Molise va oltre l’aspetto formale: è un tributo al suo ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

La cerimonia si è conclusa con un applauso caloroso da parte degli studenti e dei docenti dell'ateneo, segno della stima e dell'affetto che Castellitto ha saputo conquistarsi nel corso degli anni. Un evento che resterà nella memoria, non solo per il prestigioso riconoscimento, ma anche per il commovente ricordo di Paola Cerimele, una giovane promessa del nostro panorama artistico che, purtroppo, è venuta a mancare troppo presto.