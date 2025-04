Provincia di Isernia: Emessa Interdittiva Antimafia nei confronti di un'impresa locale

Interdittiva antimafia ad una impresa operante in provincia di Isernia. Il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha adottato questa mattina un provvedimento di diniego di iscrizione nell’elenco della White list, nei confronti di una società operante nel settore delle attività di ristrutturazione edilizia che aveva trasferito la sede legale nel capoluogo. Il diniego è stato emesso a seguito del provvedimento interdittivo adottato dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno che, parimenti, ha escluso la iscrizione della medesima impresa nella Anagrafe antimafia degli esecutori competente per gli affidamenti dei lavori di ricostruzione post sisma 2016 e quelli connessi alla realizzazione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

La Struttura ha in particolare accertato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa sulla scorta di una articolata istruttoria anche in relazione alle mutate sedi legali operate dalla ditta nel breve lasso di tempo. L’azione di prevenzione, posta in essere con le interdittive in questione ha la finalità di preservare il tessuto economico inibendo qualsiasi interferenza da parte delle organizzazioni criminali e conferma la massima attenzione dello Stato nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.