Export Molisano a Rischio: I Dazi Usa Minacciano l'Agricoltura Locale

Si annuncia un conto salato anche per le aziende agroalimentari del Molise a seguito dei dazi imposti dagli Usa che metterebbero a rischio l'intero settore.

Nel 2024 l'export molisano verso gli Usa si è attestato a circa 53 milioni di euro con una quota di mercato molto più rilevante per le aziende della provincia di Campobasso, circa 48,5 milioni di euro pari al 19% del totale, 4,6 milioni (14%) per quelle della provincia di Isernia.

I dati sono stati diffusi dall'Ufficio studi della Cia-Agricoltori italiani. Nella lista delle province ad alto rischio, a seguito delle barriere protezionistiche annunciate da Trump, secondo la Cia ce ne sono 21, su un totale di 107. "Anche con un valore inferiore ai 100 milioni di export - osserva l'organizzazione - sono tante le province piccole e rurali per le quali l'impatto sull'economia locale sarebbe maggiore rispetto ai territori più ricchi che riescono a diversificare i loro sbocchi commerciali".