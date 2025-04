Capracotta, il talento delle donne del paese dà vita a un capolavoro pasquale: un uovo ricoperto di 2500 roselline all'uncinetto

Dopo l’allestimento degli alberi di Natale con le opere all’uncinetto, ancora una bella prova dell’ingegno delle donne capracottesi e della loro indiscussa capacità di realizzare lavori originali. E il laboratorio, nato esattamente un anno fa negli spazi della Casa della Cultura proprio con lo spirito aggregante di “fare comunità”, continua a dare i suoi frutti.

Per Pasqua, infatti, ecco una gradita sorpresa che qualifica e promuove ulteriormente le cose belle del nostro paese: un grande Uovo, interamente rivestito con ben 2500 roselline realizzate all’uncinetto dalle nostre brave signore. Un autentico capolavoro, un trionfo di fantasia e di colori. Siamo grati alle donne capracottesi che hanno sottratto tempo ai loro impegni e alle loro famiglie per fare qualcosa a vantaggio di tutta la comunità. Ancora un’occasione, dunque, per stare uniti e per continuare a promuovere la bellezza. Ma anche per far crescere quello spirito di comunità che aiuta a voler bene al nostro paese.

A tutti i cittadini porgiamo gli auguri affinché questa Pasqua diventi l’occasione per una vera rinascita e per un’autentica rigenerazione per tutti

Sindaco Candido Paglione