Amazon San Salvo, eletta la nuova RSA Filt Cgil: più diritti, più tutele, più voce ai lavoratori

I lavoratori del sito Amazon di San Salvo hanno eletto la nuova Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) della Filt Cgil, un passo fondamentale per rafforzare la tutela dei diritti e garantire un punto di riferimento costante per le esigenze del personale.

La RSA, composta da Mario Colasurdo, Angelo Di Fabio, Maria Celeste Meola, Giuseppe Reino, si è già attivata per offrire supporto ai dipendenti attraverso un presidio settimanale presso la sede Cgil di San Salvo e direttamente presso lo stesso stabilimento. Le attività dei delegati si concentreranno sulle principali tematiche che riguardano i lavoratori, tra cui condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e diritti contrattuali organizzazione dei turni e conciliazione vita/lavoro.

Tra i temi prioritari dell’azione sindacale vi è anche la corretta informazione e il supporto ai lavoratori per l’accesso ai fondi di Previdenza Complementare “Fondo Priamo” all’assistenza Sanitaria Integrativa “Sanilog” e all’ente bilaterale “Ebilog”. La RSA sarà disponibile per chiarire le modalità di adesione e i riflessi positivi che generano tali enti, in particolare i vantaggi fiscali.“La nostra priorità è garantire un confronto costruttivo con l’azienda, tutelare i diritti dei dipendenti e affrontare eventuali criticità in modo efficace e tempestivo” – dichiarano i rappresentanti della nuova RSA Filt Cgil.

L’elezione della RSA rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rappresentanza sindacale all’interno di Amazon, consolidando la tutela dei lavoratori e promuovendo un modello di relazioni industriali basato su trasparenza e rispetto reciproco. La Filt Cgil Abruzzo Molise continuerà a lavorare con determinazione per supportare i lavoratori del sito Amazon di San Salvo, per migliorare le condizioni di lavoro nel settore della logistica, con un’attenzione particolare anche ai lavoratori precari e stagionali, affinché possano ottenere un’occupazione stabile, duratura e dignitosa