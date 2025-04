ATS Agnone-Sostegno Economico per Famiglie con Autismo: Bando per Voucher di 500 Euro Mensili

Agnone (IS) - L'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Agnone ha stanziato 127.089,60 euro per sostenere le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico o del neurosviluppo. L'iniziativa, finanziata dal PR Molise FESR – FSE+ 2021 – 2027, prevede l'erogazione di voucher mensili da 500 euro per un periodo di tre anni.

L'obiettivo del progetto è migliorare l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi per le persone con disabilità, favorendo la loro inclusione sociale e lavorativa.

Il bando è rivolto a persone con meno di 65 anni, residenti nei comuni dell'ATS di Agnone, che abbiano una certificazione di disabilità con riconoscimento del disturbo dello spettro autistico o disturbi del neurosviluppo.

Il voucher potrà essere utilizzato per l'acquisto di servizi ed interventi educativi e socio-assistenziali, come percorsi di assistenza alla socializzazione, progetti per l'inclusione scolastica e lavorativa, attività sportive e ricreative.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 9 maggio 2025.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modello di domanda, è possibile consultare i siti web del Comune di Agnone e dell'ATS di Agnone.