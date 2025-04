Daniele Saia nominato delegato nazionale UPI alle aree interne: "PorterÃ² la voce dei territori dimenticati sui tavoli nazionali"

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, è stato nominato delegato nazionale dell’Unione Province d’Italia per le aree interne. Un incarico prestigioso che riconosce l’impegno del presidente molisano nella difesa dei territori più fragili del Paese.

"È un orgoglio per me poter rappresentare le aree interne – ha dichiarato Saia – Nella mia esperienza amministrativa mi sono sempre battuto per difendere i diritti dei cittadini che vivono in queste aree e continuerò a farlo".