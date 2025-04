Il Viceprefetto Aggiunto dr.ssa Ludovica Migliaccio è la nuova Dirigente di Area IV della Prefettura - U.T.G. di Isernia.

Si è insediata il 14 aprile u.s. presso la Prefettura di Isernia la nuova Dirigente di Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, dott.ssa Ludovica Migliaccio. È laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Napoli “Federico II”. La dott.ssa Migliaccio, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, da dicembre 2022 a settembre 2023, ha prestato servizio, in qualità di ispettore di vigilanza ordinaria, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rovigo. È stata nominata Consigliere di Prefettura, con D.M. 18 agosto 2023, partecipando al VII Corso di formazione iniziale presso la Sede didattico – residenziale “Carlo Mosca” e, successivamente, ha effettuato un tirocinio operativo sia presso la Prefettura-UTG di Napoli, con rotazione tra le diverse Aree, sia presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali / Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Nominata Viceprefetto Aggiunto con D.M. 06 novembre 2024, in attesa della prima assegnazione, ha svolto un periodo di missione presso la Prefettura – UTG di Napoli, dove ha prestato la propria attività presso gli Uffici Immigrazione e Polizia Amministrativa. Ha assunto, quindi, dal 14 aprile 2025 l’incarico di Dirigente di Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione della Prefettura di Isernia, conferitogli dal Prefetto Giuseppe Montella. Il Prefetto ha formulato alla predetta Dirigente i migliori auguri di buon lavoro, e che l’esperienza di Isernia possa essere l’occasione per l’inizio di una carriera professionale ricca di soddisfazioni.

Isernia, 15 aprile 2025