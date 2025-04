Ad Agnone un aiuto per usare meglio internet e servizi digitali: aperto il nuovo sportello gratuito

SPID, Pec ed altri "misteri" digitali, attivo ad Agnone uno sportello d'aiuto



Operativo dalle 9 alle 17, lunedì, martedì e giovedì, un 'Centro di Facilitazione' che offre formazione e supporto a tutti i cittadini









AGNONE. E' operativo ad Agnone, il lunedì, il martedì e il giovedì, un centro di facilitazione digitale, nato con l'obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base, favorendo l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.



Lo sportello è dunque attivo tre giorni a settimana, dalle 9 alle 17, presso la Biblioteca comunale di via Beato Antonio Lucci e l'Ambito territoriale sociale di Piazza Dante Alighieri, 51.



E' aperto a tutti e può essere utile all'utente che ad esempio ha necessità di aprire la pec o richiedere lo SPID, di conoscere le funzionalità del Cassetto fiscale e del Fascicolo sanitario regionale o più semplicemente non ha compreso tutte le funzionalità del suo smartphone, non sa come iscrivere i figli ad un portale online oppure vuole prendere dimestichezza con le APP della Pubblica amministrazione.



C'è anche un numero al quale rivolgersi per chi magari è impossibilitato a spostarsi o preferisce fissare prima un appuntamento: 338 301 8244. Viene garantito il massimo supporto dal facilitatore digitale, figura professionale opportunamente formata e specializzata a tale scopo.



Il progetto, in programma almeno fino al prossimo 31 dicembre, rientra nella Misura 1.7.2 del PNRR (Rete dei servizi di facilitazione digitale) e prevede in totale l'apertura di 17 Centri di facilitazione digitale su tutto il territorio regionale.