Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro Il ruolo della donna al centro della quarta edizione di Molise Sicuro

Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro

Promossa ogni anno dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), “La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro” si pone l’obiettivo di sensibilizzare, tramite eventi, sull’importanza di prevenire infortuni e malattie professionali a livello globale.

“Donne e sicurezza sul lavoro. Sfide e prospettive” è il tema centrale del convegno che - il 28 aprile dalle 9,00 alle 13,00, presso la sala della Cciaa del Molise, in piazza della Vittoria, 1 a Campobasso - metterà a confronto le istituzioni con il mondo associazionistico e imprenditoriale, nell’ambito della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro.

Negli ultimi anni il focus sulle differenze di genere sul luogo di lavoro è aumentato e si analizza sempre più attentamente l’impatto del genere sulla gestione dei rischi.

In linea con le iniziative promosse da governi, datori di lavoro e lavoratori mondiali, la Dr Inail Molise, propone quindi un tema di quotidiana attualità per il nuovo appuntamento con “Molise Sicuro”, un’iniziativa giunta alla quarta edizione e anche quest’anno pianificata in perfetta sinergia con enti pubblici e privati del territorio.

Realtà diverse che si incontrano e si confrontano, unite dall’obiettivo comune di riflettere sull'importanza di un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti.