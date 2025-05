Agnone, rischio chiusura per il reparto di Medicina del Caracciolo: l’opposizione lancia l’allarme e propone il dott. Mastrangelo

AGNONE – È allarme per il reparto di Medicina dell’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone, che rischia la chiusura a causa della cronica carenza di personale. A farsi portavoce delle preoccupazioni della cittadinanza è il gruppo politico di opposizione al Comune, Agnone Identità e Futuro, che ha formalmente richiesto la convocazione urgente della commissione sanità per affrontare la situazione in tempi utili e scongiurare il blocco dell’attività del reparto.

"La possibile chiusura del reparto di Medicina rappresenterebbe un colpo durissimo per l’intera comunità altomolisana", si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare. "Si tratta di un presidio sanitario fondamentale, soprattutto in un’area già penalizzata dalla marginalità geografica e da anni di tagli alla sanità pubblica".

Nel tentativo di contribuire concretamente alla soluzione del problema, Agnone Identità e Futuro ha avanzato una proposta precisa: inserire nel reparto il dottor Mastrangelo, medico che si sarebbe reso disponibile a coprire il servizio. Una proposta che, secondo il gruppo di opposizione, rappresenterebbe un primo passo concreto per garantire la continuità delle cure e dare respiro alla struttura sanitaria.

La speranza è che le istituzioni competenti – a partire dall'amministrazione comunale di Agnone, l’ASReM e la Regione Molise – accolgano l’appello e diano seguito in tempi rapidi alla richiesta di confronto avanzata dalla minoranza comunale, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini dell’Alto Molise.