Stipendi non pagati al Responsible Research, sindacati annunciano mobilitazione: "Chiederemo l'intervento del Prefetto"

Le scriventi Organizzazioni Sindacali stigmatizzano con forza la situazione venutasi a creare presso la struttura del Responsible Research di Campobasso. Le complesse vicende amministrative interne e una gestione finanziaria incerta, aggravata da un estenuante tira e molla tra la struttura stessa, l'ASReM e la Regione, hanno generato un contesto estremamente critico e confuso.

In questo scenario, l'unica drammatica certezza è rappresentata dal fatto che, a oggi, circa 400 lavoratrici e lavoratori non hanno ancora ricevuto lo stipendio, nonostante siano trascorse oltre due settimane dalla data prevista per l'accredito. Una situazione inaccettabile, che sta generando forti disagi e tensioni tra il personale.

Già in passato le scriventi sigle avevano formalmente richiesto un incontro con la governance del Responsible per ottenere chiarimenti in merito alla situazione finanziaria e alla conduzione della struttura. E lo scorso 30 aprile abbiamo rappresentato tutte le nostre preoccupazioni anche alla Direzione Generale per la Salute della Regione.

Tuttavia, a tali richieste e sollecitazioni non è mai seguita alcuna risposta, né un segnale di disponibilità al confronto.

Pertanto, le scriventi Organizzazioni Sindacali annunciano di proclamare lo stato di agitazione del personale con richiesta di convocazione in Prefettura, fino a quando non verrà ripristinata la regolarità nel pagamento degli stipendi e non verranno forniti elementi chiari e documentati sulla tenuta economico-finanziaria della struttura.

È tempo di risposte concrete e di rispetto per chi, ogni giorno, garantisce il funzionamento della struttura con impegno e professionalità!