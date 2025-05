Campobasso capitale della cinofilia: formazione, esposizione e test CAE-1 il 24 e 25 maggio

Campobasso diventerà il cuore della cinofilia con un evento dedicato agli amanti dei cani, grazie all’impegno organizzativo del Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”, guidato da Nicola Roberti di Trivento. Sabato 24 maggio, alle ore 15:00, si terrà il Corso per Commissario di Ring, gratuito e aperto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo delle esposizioni canine. Il corso, che sarà guidato dai giudici Antonino La Barbera e Nicola Roberti, offrirà una formazione teorico-pratica sul ruolo del commissario durante le manifestazioni cinofile ufficiali

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a: gruppocinofiloluiginerilli@gmail.com.

Domenica 25 maggio sarà una giornata particolarmente intensa e significativa. Si terrà la 7ª Esposizione Regionale Canina del Sannio, evento tra i più attesi dell’anno in tutto il Molise. Le iscrizioni si apriranno alle ore 8:00 e i giudizi inizieranno alle ore 10:00 Al termine delle valutazioni si svolgerà l’immancabile Best in Show. Gli esperti cinofili Antonino La Barbera e Leonardo Marchegiani, figure di rilievo a livello nazionale e garanzia di imparzialità e competenza, giudicheranno i partecipanti, suddivisi nei vari gruppi previsti dal regolamento.

Durante l’esposizione, per le razze ammesse, sarà possibile ottenere il certificato di tipicità, documento utile per l’iscrizione al Registro Supplementare Riconosciuti (RSR), previsto dall’ENCI per i soggetti non ancora registrati nel libro genealogico. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e si avvale del supporto di sponsor come Monge e La Molisana, coniugando l’amore per i cani a una cornice di convivialità e qualità tutta molisana.

Parallelamente all’esposizione, si terrà il test CAE-1 (Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Proprietari Buoni Cittadini), aperto a tutti i cani, iscritti e non. È obbligatoria l’anagrafe canina. Il test, che sarà giudicato da Nicola Roberti, offre un’opportunità unica per dimostrare la buona gestione del proprio cane nella vita quotidiana. A sottolineare l’importanza della prova è lo stesso presidente del Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”: “Il CAE-1 – spiega Roberti – è una valutazione dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico del cane e del conduttore, in situazioni di vita quotidiana. Serve a certificare un cane socialmente equilibrato e a promuovere una convivenza armoniosa tra animali e persone.”

Per informazioni: Telefono: 0874 871491 Cell: 330 430729 Email: gruppocinofiloluiginerilli@gmail.com Sito web: www.gruppocinofiloluiginerilli.it