Di Pardo: “In arrivo 222 nuovi mezzi per il trasporto pubblico molisano, investimento da oltre 58 milioni”

La Regione Molise acquisterà, entro i prossimi due anni, 222 nuovi mezzi di trasporto per una spesa complessiva di oltre 58 milioni di euro.

Lo annuncia il consigliere delegato ai Trasporti Roberto Di Pardo.

"All'interno dei Programmi Fesr-Fse - spiega l'esponente dell'amministrazione regionale - per il completamento del programma di rinnovo e ammodernamento del parco trasporto pubblico extraurbano regionale e per il miglioramento dei trasporti pubblici anche scolastici comunali, la Regione Molise procederà all'acquisizione dei veicoli necessari per il tramite della pubblicazione di gare ad evidenza pubblica. Si tratterà di mezzi a bassa e/o zero emissioni".

Nel dettaglio, 84 mezzi saranno acquistati entro la fine di quest'anno, altri 138 entro la fine del 2026. Si tratta di autobus a metano e elettrici, scuolabus, van per il trasporto disabili e per il trasporto di pazienti appartenenti alle categorie deboli (come dializzati o pazienti oncologici).