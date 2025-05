Fondi Europei per il Sud, ok alle nuove regole. Patriciello: “una grande vittoria per il mezzogiorno”

STRASBURGO, 7 MAGGIO 2025 – “Sono davvero molto soddisfatto e felice. È una vittoria non solo della politica di coesione in generale ma di tutte le Regioni del Sud. Grazie al voto decisivo del nostro gruppo politico è stata approvata una nuova procedura per l’assegnazione dei fondi europei che permetterà ai nostri territori di spendere di più, meglio e soprattutto in maniera più semplice e veloce. Un passo avanti enorme che potrebbe essere decisivo per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno”.

Lo ha detto Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo dei “Patrioti per l’Europa”, al termine della votazione con cui il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo per la sessione plenaria, ha dato il via libera alla proposta di modifica dei regolamenti UE che punta ad allineare il quadro normativo dei fondi di coesione con le nuove priorità europee. Tra le principali modifiche, è stata introdotta la possibilità di incentivare gli investimenti in cinque priorità, oltre che una maggiore flessibilità e semplificazione per gli Stati membri, al fine di facilitare il rapido impiego delle risorse e accelerare l'attuazione dei programmi del quadro finanziario 2021-2027.

“Altro che spendere miliardi in armi! Le modifiche approvate oggi – ha spiegato Patriciello - saranno importantissime per permettere agli Stati di aggiornare i loro programmi entro la fine dell’anno e beneficiare, inoltre, del prefinanziamento supplementare per iniziare gli investimenti il più presto possibile. Niente più scuse e niente più ritardi sulle opere strategiche, insomma: le Regioni pronte a spendere bene e subito i fondi europei – ha concluso l’eurodeputato molisano – potranno farlo senza ulteriori intoppi burocratici”.