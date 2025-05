Roccavivara intitola il Belvedere a Falcone e Borsellino: simbolo di legalità e memoria

Venerdì 23 maggio, alle ore 11:00, il Comune di Roccavivara celebrerà con una cerimonia pubblica l’intitolazione del Belvedere sovrastante il Centro Civico Comunale ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’iniziativa, voluta dal Sindaco Angelo Minni e dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà presso la Sala Consiliare in Piazza Portella, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

La cerimonia assume un significato particolarmente simbolico, in quanto si terrà in occasione della “Giornata della Legalità” e del 33° anniversario della Strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Falcone, la moglie nonché collega Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

«Parlare di Falcone e Borsellino, indistintamente l’uno dall’altro, sembra quasi un ossimoro», si legge nel comunicato ufficiale. «Appaiono ai nostri occhi come un binomio inscindibile, entrambi uniti nella lotta contro l’ingiustizia e nell’ostinata convinzione di affermare le proprie idee, scoprire la verità e farla venire a galla».

Il Sindaco e l’Amministrazione sottolineano anche la dimensione umana e personale dei due magistrati: «Eroi, compagni nella lotta contro la mafia a favore della giustizia e amici di una vita, sono dunque uniti anche nella loro morte, che rimarrà per sempre il simbolo dell’onestà e della verità, in un mondo di reticenza e omertà».

Con questo gesto, «la Comunità di Roccavivara vuole ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno speso la loro vita al servizio di uno Stato più giusto», esprimendo così «grande senso di riconoscenza e gratitudine» verso chi ha sacrificato tutto per la legalità.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare, per un momento di riflessione collettiva e impegno civile.