Capracotta investe nello sport: al via i lavori di riqualificazione degli impianti alla Guardata

CAPRACOTTA – Prosegue con decisione l’impegno dell’Amministrazione comunale di Capracotta per la valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio. Dopo l’inaugurazione del campo di calcio in erba avvenuta lo scorso anno, sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’area sportiva in località Guardata, cuore pulsante dell’attività sportiva comunale.

Gli interventi in corso riguardano in particolare il recupero dei campi da tennis, pallacanestro, pallavolo e dell’area pattinaggio, da tempo inutilizzati. L’opera è resa possibile grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del programma nazionale “Sport e Periferie” del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un importante cofinanziamento da parte del Comune di Capracotta.

“Continuiamo a investire sugli impianti esistenti con l’obiettivo di valorizzare tutta l’area e ricreare un vero e proprio polo sportivo comunale”, ha dichiarato il sindaco Candido Paglione, sottolineando l'importanza strategica di questi lavori per la crescita sociale e turistica del paese. “Le cose da fare sono tante – ha aggiunto – ma stiamo lavorando con impegno e convinzione per riqualificare e valorizzare il patrimonio sportivo della nostra comunità”.

Un progetto che guarda al futuro, dunque, e che si inserisce in una visione più ampia di sviluppo locale sostenibile, con lo sport come motore di aggregazione e rilancio.