Uffici Postali di Belmonte del Sannio e Castropignano rinnovati con il progetto “Polis”

Sedi rinnovate e nuovi servizi per la clientela come i certificati INPS, gli atti di Volontaria Giurisdizione, i certificati anagrafici e di stato civile

Campobasso/Isernia, 8 maggio 2025 – Completamente rinnovati gli uffici postali di Castropignano e Belmonte del Sannio hanno riaperto al pubblico oggi, giovedì 8 maggio.

I due uffici sono stati ristrutturati secondo gli interventi previsti nel Progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Una iniziativa che anche in Molise sta procedendo con ritmi elevati tanto che ad oggi sono già 74 gli uffici postali “Polis” operativi dopo i lavori di ristrutturazione e 6 le sedi dove attualmente si stanno eseguendo i lavori.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 133 uffici postali molisani, anche negli uffici postali di Castropignano e Belmonte del Sannio sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR.

L’ufficio postale di Castropignano è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 13.45; quello di Belmonte del Sannio il martedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 13.45.