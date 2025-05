Scuola, oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno.

Valditara: "Ulteriore misura concreta per migliorare la qualità della vita degli studenti, sostenere le famiglie e contrastare le disuguaglianze educative"

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e messa in sicurezza di mense scolastiche, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'intervento consente di finanziare ulteriori 210 progetti, grazie alla disponibilità di oltre 83 milioni di euro per potenziare l'offerta scolastica a tempo pieno in tutto il territorio nazionale.

"Il tempo pieno favorisce un migliore equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi delle famiglie, sostiene il successo formativo e contrasta le diseguaglianze educative. Crea le premesse indispensabili per la estensione del tempo scuola. Con questo provvedimento proseguiamo con decisione il nostro impegno, rafforzando quanto già avviato con i programmi Agenda Sud e Agenda Nord, per colmare i divari territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno. Vogliamo che ogni studente trovi nella scuola un luogo di crescita e socialità", ha dichiarato il Ministro Valditara.

Il decreto prevede che almeno il 66,3% delle risorse sia destinato agli enti locali del Sud. Gli enti beneficiari dovranno concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e completare i collaudi entro il 30 giugno dello stesso anno, pena la decadenza dal finanziamento.

Roma, 16 maggio 2025