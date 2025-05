Il ringraziamento al reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale F. Veneziale di Isernia : "Umanità e professionalità"

Carissimo Direttore Dr. Venditti , carissimi Medici , Personale Infermieristico e OSS( Operatori Socio Sanitari) del reparto di Dialisi e Nefrologia dell’Ospedale “Ferdinando Veneziale” di Isernia , ci permettiamo di rivolgerci a Voi con questo termine, perché siete veramente persone a noi “care”. Da tempo siete entrati a far parte delle nostre famiglie, grazie allo stupendo rapporto che avete instaurato con i nostri cari familiari e con noi. Nasce dal profondo del cuore un sentimento sincero di infinita riconoscenza e gratitudine per quanto avete fatto e state facendo : non potremo mai dimenticare. Grazie!

Grazie per l’affetto, la sensibilità, la sollecitudine, ancora prima della eccellente professionalità che avete dimostrato nel corso degli anni e , che continuate a dimostrare. Sì, magari è facile operare bene e con premurosa pazienza in situazioni a breve termine, ma 2,3,4 o più anni sono tanti e la Vostra costanza e dedizione non sono mai venute meno. Anzi, col passare del tempo il legame con nostri cari si è sempre più rafforzato.

Non avete mai mostrato segni di stanchezza, di cedimento, di scoraggiamento; non avete mai pensato di abbandonare la sfida per la vita. Avete lottato e lottate quotidianamente con nostri cari , infondendo speranza, dandogli conforto. In un mondo come quello in cui viviamo, in cui è facile soltanto criticare e accusare, ci sentiamo di dire a tutti che ci sono persone speciali che, nel silenzio, quotidianamente, condividono momenti di dolore, di piccole vittorie e di sconfitte, con chi soffre, vivendo il proprio impegno lavorativo come una missione.

E queste Persone speciali siete Voi! Grazie ancora di cuore Con infinita riconoscenza

Il gruppo familiari dei dializzati di Isernia