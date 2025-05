Francesco Roberti a Venezia per il Festival delle Regioni: focus su salute, alimentazione e autonomia

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, dal pomeriggio di domenica 18 maggio 2025, è presente a Venezia alla quarta edizione del Festival 'L'Italia delle Regioni', evento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Dopo l'appuntamento di Bari dello scorso mese di ottobre, quest'anno l'evento è ospitato dalla Regione Veneto e a Venezia sarà presente anche lo stand della Regione Molise al Villaggio delle Regioni, teso a promuovere il territorio e le sue peculiarità. Il Villaggio delle Regioni è stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 18 maggio 2025 in Campo San Polo. Lo scopo del Festival è il momento di sintesi tra identità territoriali e visione nazionale, nel quale le autonomie locali si mettono in dialogo per costruire insieme il futuro del Paese.

Il confronto tra le Regioni si concentrerà su temi cruciali, come l'autonomia differenziata, la sostenibilità e la competitività dei territori, in un contesto di piena collaborazione istituzionale. Le Regioni italiane, dunque, si incontrano a Venezia fino al 20 maggio in un momento che, come di consueto, vedrà i Presidenti delle Regioni confrontarsi sui vari aspetti che coinvolgono tutti i territori. Lunedì 19, a Palazzo Ducale, è attesa la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La partecipazione della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è prevista alle ore 10,30 di martedì 20 maggio, al Teatro La Fenice, per due region talk dal titolo "La governance multilivello per un coordinamento più efficace tra Stato e Regioni" e "Il sistema Italia tra mercati globali e identità territoriali: nuove sfide e opportunità". Tra i tavoli di confronto, il Presidente Francesco Roberti, lunedì 19 alle 15, coordinerà il panel dal tema 'Cibo, alimentazione, salute e benessere', al quale parteciperà, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato.