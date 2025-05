Il presidente Pallante nomina Maria Spadafora nuovo Garante regionale dei diritti della persona

Campobasso, 21 maggio 2025 – Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, ha nominato in via monocratica la dottoressa Maria Spadafora come Garante regionale dei diritti della persona, in applicazione del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 16/2002.

La nomina si è resa necessaria a causa del mancato adempimento, nei tempi previsti, da parte del Consiglio regionale, trasferendo così la competenza al Presidente.

Secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/2015, il Garante ha il compito di:

tutelare i diritti delle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

garantire la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza con azioni di sostegno e sensibilizzazione;

promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.

L’incarico, svolto in autonomia e indipendenza, avrà durata annuale a partire dal giuramento della dottoressa Spadafora nella prossima seduta del Consiglio regionale.