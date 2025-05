Grim Scarl: avviso pubblico per la selezione di personale â€“ riaperti i termini di partecipazione su decisione del Presidente del CDA

La GRIM Scarl, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ritiene doveroso precisare che le procedure per la selezione di personale poste all'attenzione dalla Consigliere Micaela Fanelli, hanno rispettato in forma e sostanza gli oneri di legge a proprio carico.

Tanto è confermato dallo stesso contenuto della medesima interpellanza (ove si precisa la formale correttezza dell'operato Grim), dalla pubblicazione del concorso sul sito aziendale GRIM (banner LAVORA CON NOI), nella pagina Avvisi, in quella della Amministrazione Trasparente, ma soprattutto dall'elevato numero di domande nella misura di 753 già pervenute nelle forme e tempi richiesti dai bandi.

Soprassedendo ad ogni rilievo circa l'infondatezza e l'ultroneità dell'interpellanza per una società quale la GRIM Scarl che per forma e struttura non è sotto il controllo diretto e gestionale della Regione Molise, raccolgo l'auspicio del Governatore Ing. Francesco Roberti e mi appresto, con mia determina, a disporre, pur se non dovuta, la riapertura e nuova concessione dei termini, fatte logicamente salve le domande già acquisite.

Verrà pertanto contestualmente disposta la pubblicazione sul sito aziendale del provvedimento di cui sopra e degli atti sottostanti sul B.U.R.M. e la trasmissione dei medesimi atti all'Egam per l'eventuale successivo inoltro ai Comuni Soci, invitando questi ultimi a dare massima diffusione nelle forme che da questi verranno ritenute più opportune.

D'altronde, contrariamente a quanto riferisce la Consigliera Fanelli, non è la Regione Molise che assume, né la stessa ha ruolo diretto e di controllo su Grim Scarl e non era, pertanto, tenuta a ricevere adeguate informazioni preliminari sulle procedure di selezione.

Gli oltre 750 candidati, che dovranno attendere ulteriormente per la disamina delle loro domande e la Grim stessa, che ritarderà nell'acquisire figure professionali necessarie al sollecito svolgimento delle proprie attività, prenderanno atto che l'allungamento dei termini è dipeso da un'interpellanza infondata in forma e sostanza (si presuppone, infatti, il rispetto da parte di Grim di tutti gli oneri di legge), presentata a soggetto non deputato e contestualmente diffusa alla stampa, non solo quando i termini per la presentazione delle domande stesse erano già scaduti, ma soprattutto pervasa di inesattezze e mere allusioni.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Rag. Massimo Saluppo