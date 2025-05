Bartolomeo Antonacci Ã¨ il nuovo sindaco di Guglionesi.

Bartolomeo (per tutti Leo) Antonacci è il nuovo sindaco di Guglionesi. E' questo il responso delle urne dell'unico comune molisano chiamato a rinnovare primo cittadino e Consiglio in questa tornata del 25 e 26 maggio, oltre un anno dopo le dimissioni di Antonio Tomei.

Con la lista 'Guglionesi nel Cuore' Antonacci guiderà il paese basso molisano per i prossimi cinque anni, come già accaduto per ben due mandati, nel 2008 e nelle amministrative del 2013.

Attualmente presidente della FinMolise, Antonacci ha avuto la meglio sulla concorrenza, rappresentata nell'ordine da Vincenzo Vaccaro (Progetto Comune per Guglionesi), Pino Aristotile (Guglionesi Progressista) e Vincenzo Rossi, con la lista Guglionesi può cambiare.

In vantaggio sin dall'inizio dello spoglio delle 5 sezioni, iniziato regolarmente dopo le 15, Antonacci ha mantenuto un costante vantaggio per tutto l'arco dello spoglio, rimanendo sempre in testa.

Una tornata elettorale partecipata, con il dato definitivo che si è attestato al 57,36%: 3020 i votanti su un totale di 5265, che comprende anche i circa mille residenti all'estero iscritti all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che, ad ogni modo, non sono rientrati in Italia per esprimere il loro voto.