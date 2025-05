Crisi al Comune di Campobasso, sindaca 'apre' al centrodestra

La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte 'apre' di fatto ai consiglieri di centrodestra nella sua lettera aperta con la quale prende posizione in merito alla crisi in atto al Comune.

"Il voto sul Rendiconto di bilancio di un mese fa - ricorda - ha registrato un ampio consenso nel Consiglio comunale.

Alla condivisione delle proposte avanzate dalla maggioranza si sono aggiunte significative proposte formulate dai consiglieri di minoranza.

Abbiamo scritto insieme, con trasparenza e alla luce del sole, una bella pagina di democrazia, in cui hanno prevalso l'amore per la città e il senso di responsabilità".

"Con queste motivazioni e con palpabile entusiasmo - aggiunge la sindaca - le forze progressiste sono determinate ad andare avanti per i prossimi quattro anni. Credo che le stesse motivazioni, seppur declinate da una diversa prospettiva, abbiano spinto le forze di minoranza presenti in Consiglio comunale a non avanzare una mozione di sfiducia, attendendo il pronunciamento del Tar sul ricorso elettorale. Una decisione - conclude - che evita il rischio del commissariamento del Comune per un intero anno, conseguente alla scelta degli esponenti del Cantiere Civico di uscire dalla maggioranza di governo".