Trivento: convegno informativo sui referendum abrogativi 2025, le ragioni del Sì e del No a confronto

Il giorno 3 Giugno alle ore 18, presso il Centro Polifunzionale di Trivento, l’Amministrazione Comunale promuove il convegno “Referendum abrogativi 2025: le ragioni del sì e del no”, un incontro divulgativo volto a informare la cittadinanza sulle ragioni per esprimere un voto favorevole o contrario ai cinque quesiti referendari dell’8 e 9 Giugno prossimi.

Al convegno interverranno due tra i massimi esperti a livello nazionale di tematiche inerenti il diritto del lavoro: il prof. Rocco Focareta, ricercatore e docente di Diritto del lavoro presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e il prof. Arturo Maresca, professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma.

Un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di esercitare quello che è un diritto sacrosanto e democratico e per approfondire gli effetti derivanti dalla vittoria del sì o del no.