Campobasso, incontro tra il rettore Vanoli e il questore Tatarelli: confermate le convenzioni tra Unimol e Questura

Nella mattinata odierna il questore di Campobasso Cristiano Tatarelli ha incontrato nel suo ufficio il neo magnifico rettore dell’Università degli Studi del Molise professor Giuseppe Peter Vanoli eletto il 9 aprile, con inizio mandato dallo scorso 24 maggio e professore ordinario di fisica tecnica ambientale.

Nel corso dell’incontro oltre a confermare le convenzioni già esistenti tra l’Università degli Studi del Molise e la Questura di Campobasso, sono stati esplorati percorsi per ulteriori future collaborazioni in ambito didattico e scientifico, anche attraverso la promozione di eventuali iniziative di educazione alla prevenzione in materia di ordine e sicurezza pubblica.