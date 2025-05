Festa della Repubblica a Isernia: Onorificenze a Armando Marinelli,Manuela Di Lullo e Giuseppe De Martino. Agnone protagonista del 2 Giugno

In occasione del 79º anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Prefettura di Isernia, in collaborazione con il Comune, il Comando Militare Esercito “Molise”, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione “Lello Lombardi”, organizza una cerimonia solenne e aperta alla cittadinanza per celebrare i valori fondanti della Repubblica.

Le celebrazioni, previste per domenica 2 giugno, inizieranno alle ore 10:00 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Tullio Tedeschi, con il picchetto d’onore, l’alzabandiera e la deposizione di una corona da parte del Prefetto Giuseppe Montella. Seguirà la lettura del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnata da intermezzi musicali e dalla simbolica consegna della Costituzione agli studenti della Consulta Provinciale Studentesca.

La seconda parte della cerimonia si svolgerà nell’Aula Magna dell’ex seminario vescovile della Diocesi di Isernia-Venafro, dove verranno conferite le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a otto cittadini distintisi per meriti professionali, civili e culturali.

Protagonista assoluta della giornata sarà la comunità di Agnone, che vede ben tre suoi rappresentanti tra gli insigniti. Il riconoscimento più alto va a Armando Marinelli, che riceverà il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Co-titolare della storica Pontificia Fonderia Marinelli, Marinelli corona così un percorso di eccellenza artigianale riconosciuto a livello mondiale, dopo aver già ricevuto nel tempo le onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore.

Accanto a lui, due nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito: Manuela Di Lullo, imprenditrice che ha contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio agnonese, e Giuseppe De Martino, docente in pensione e figura di riferimento della cultura molisana, presidente del Cenacolo Culturale “Camillo Carlomagno” e ambasciatore del folklore locale.

Ecco l’elenco completo degli insigniti:

Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

Dott. Domenico Barbaro, medico

Manuela Di Lullo, imprenditrice (Agnone)

Giuseppe De Martino, docente in pensione (Agnone)

Ispettore Davide Zappitelli, Polizia di Stato

Commendatori dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

Col. Franco Tuosto, già Comandante provinciale Guardia di Finanza

Ing. Antonio Giangiobbe, Comandante provinciale Vigili del Fuoco Isernia

Dott. Claudio Papa, imprenditore e Presidente di Coldiretti Molise

Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

Armando Marinelli, co-titolare Pontificia Fonderia Marinelli (Agnone)

La cerimonia sarà accompagnata anche da un’esposizione statica in Piazza Tullio Tedeschi di mezzi delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, per coinvolgere tutta la cittadinanza e, in particolare, le giovani generazioni.

Per Agnone, vedere premiati tre dei suoi figli in un’unica celebrazione rappresenta un grande orgoglio collettivo e un forte segnale del ruolo che anche le realtà dell’entroterra possono giocare nel promuovere l’eccellenza italiana nel mondo. https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/isernia/notizie/festa-repubblica-2-giugno-2025