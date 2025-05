CGIL- Lavoro, diritti e cittadinanza: appuntamenti del 2 giugno in Molise

Ogni anno il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. La data non è casuale: il 2 giugno si ricorda il referendum del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sancito la fine ufficiale della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana. Le cittadine e cittadini italiani scelsero la Repubblica come forma di governo e si impegnarono nella costruzione di uno Stato democratico fondato sui principi della Costituzione: la libertà, l'uguaglianza tra esseri umani, la dignità e la solidarietà tra individui. Con il voto di giugno del 1946 cambiò l’Italia, oggi come ieri il popolo ha l’occasione di cambiare l’Italia votando i referendum che riguardano LAVORO, DIRITTI e CITTADINANZA.

Si tratta di temi che riguardano la vita concreta di milioni di persone e che meritano attenzione, confronto, dibattito, per questo il 2 giugno parleremo di questi referendum in alcune iniziative che terremo in Molise:

a Campobasso alle ore 10,00 assemblea pubblica indetta da CittadinanzAttiva e Spi del Molise nel cortile antistante il Terzo spazio in Via Cirese;

a Santa Croce di Magliano alle ore 11,00 assemblea pubblica in piazza indetta da Cgil Molise e Anpi;

a Oratino alle ore 18,00 assemblea pubblica indetta da Cgil Molise e dal Comitato Promotore dei referendum in piazza Rogati.

Invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare.