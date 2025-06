Disuguaglianze e astensionismo in Molise: confronto pubblico a Termoli il 6 giugno con “Partecipa Molise”

"Partecipa Molise" è lieta di annunciare “Un altro domani: i venerdì di Partecipa” con la prima di una serie di assemblee pubbliche territoriali, dedicate a temi importanti per il futuro del Molise. A Termoli il 6 giugno, a ridosso dell'importante appuntamento referendario caratterizzato dal dibattito politico nazionale che registra il possibile allontanamento dei cittadini dalle urne, affronteremo le connessioni e le correlazioni fra le disuguaglianze e l'astensionismo, partendo da una tavola rotonda che vedrà l’importante contributo del professore Roberto D’Alimonte (politologo) e la relazione introduttiva di Alessandro Riggio, capo redattore Telescope (Centro Italiano Studi Elettorali – Luiss Guido Carli University), moderata da Micaela Fanelli, capogruppo Pd alla Regione Molise.

“Analizzeremo le mappe di un’analisi territoriale elaborata da Alessandro Riggio – dichiara Fanelli – che evidenzia come le disuguaglianze colpiscono con maggior forza i Comuni già più deboli e marginali. Lo faremo attraverso dati demografici, economici e politici. In particolare vedremo quanti abitanti hanno perso i Comuni molisani negli anni più recenti, quali sono quelli che superano la soglia limite del 30% di abitanti over 65, come questi fenomeni provengono da più lontano; poi ci concentreremo sulle principali fonti di ricchezza tramite i dati delle dichiarazioni IRPEF – conclude - capiremo quali sono i Comuni, ad esempio, dove i redditi da pensione pesano di più sul totale”.

“Partecipa Molise” ha nel nome il suo DNA quindi l'approccio seguito è quello di offrire spunti di riflessione su cui discutere, ma soprattutto ascoltare e fare rete. Vi invitiamo a partecipare attivamente a questi momenti di riflessione e di proposta, perché il futuro del Molise è un impegno che ci riguarda tutti.