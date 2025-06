Esami di Stato 2025: al via il 18 giugno per oltre 524mila studenti

La prima prova scritta degli Esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado si svolgerà mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8:30 e sarà comune a tutti gli indirizzi. Seguirà la seconda prova il 19 giugno, specifica per ogni percorso di studi. Per gli indirizzi ESABAC ed ESABAC techno è prevista una terza prova scritta il 25 giugno.

A livello nazionale, gli studenti coinvolti saranno 524.415 (511.349 interni e 13.066 esterni), con 13.900 commissioni esaminatrici e 27.698 classi. La distribuzione dei candidati è la seguente:

Licei: 268.577

Istituti Tecnici: 169.682

Istituti Professionali: 86.156

In Molise i candidati sono complessivamente 2.577, di cui 2.521 interni e 56 esterni. La provincia di Campobasso registra il numero maggiore di studenti (1.855), seguita da Isernia (722). Solo un candidato, a Campobasso, accede per merito.

Tabella 1 - Dati provinciali commissioni e candidati

PROVINCIA N. CANDIDATI INTERNI N. CANDIDATI ESTERNI N. CANDIDATI TOTALI DI CUI PER MERITO CAMPOBASSO 1.833 22 1.855 1 ISERNIA 688 34 722 0 TOTALE 2.521 56 2.577 1

La maggior parte dei candidati molisani frequenta i licei, seguiti da istituti tecnici e professionali.

Tabella 2 - Commissioni e Classi Esami di Stato a.s. 2024/2025

PROVINCIA N. COMMISSIONI N. CLASSI D'ESAME CAMPOBASSO 56 112 ISERNIA 21 41 TOTALE 77 153

Le commissioni d’esame sono consultabili online sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite un apposito motore di ricerca che consente di visualizzare i Presidenti e i commissari nominati. È inoltre attiva una pagina informativa dedicata, rivolta a studenti, famiglie e personale scolastico.