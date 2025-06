Agnone: Ragazza morsa da presunto lupo, scatta l'ordinanza del Sindaco

Agnone (IS) – Allarme e preoccupazione ad Agnone a seguito di un episodio che ha visto una giovane ragazza ferita da un animale, presumibilmente un lupo. L'incidente ha richiesto l'immediato soccorso della minore presso l'ospedale locale, e ha spinto il Sindaco Daniele Saia a emettere un'ordinanza per affrontare la situazione.

L'episodio, che ha generato forte apprensione nella comunità, sta ora spingendo le autorità a prendere provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la gestione della fauna selvatica nel territorio. Si attendono ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle misure previste dall'ordinanza sindacale.

Ordinanza del Sindaco di Agnone per il divieto di somministrazione di alimenti agli animali selvatici

nr. 15 del 5 giugno 2025

(Divieto di somministrazione di alimenti agli animali selvatici

Viste le indicazioni della Regione Molise - Area II, Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, l'Acquacoltura e la Pesca - Attività Venatoria" in cui si richiama che la specie del lupo è rigorosamente protetta e che, per limitarne l'avvicinamento ai centri abitati, è necessario evitare qualsiasi forma di alimentazione diretta o indiretta, anche tramite rifiuti domestici o attività di ristorazione. La stessa nota regionale richiama le indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale raccomanda, tra le misure di prevenzione, l'emanazione di ordinanze comunali che vietano l'alimentazione degli animali selvatici;

Viste le numerose segnalazioni dei cittadini circa la presenza di lupi, cinghiali e altri animali selvatici sul territorio e nel centro abitato che causano anche danni alle colture;

Considerato che l'alimentazione intenzionale o accidentale degli animali selvatici quali volpi, cinghiali, lupi e simili può allarmarne il comportamento naturale, incentivandone l'avvicinamento alle zone abitate e aumentando il rischio di incidenti e/o aggressioni;Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e ogni altra normativa vigente in materia;

A tutela della pubblica incolumità, sicurezza stradale, la sanità pubblica e l'equilibrio ecologico,

ORDINA È fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti, scarti alimentari, avanzi, mangimi o qualsiasi altro genere di sostanza atta all'alimentazione degli animali selvatici sia direttamente che indirettamente.

Il presente divieto si applica anche al conferimento improprio dei rifiuti nei pressi di cassonetti, punti di raccolta e aree di ristorazione all'aperto che possano attrarre la fauna selvatica.

Entro i termini di legge può essere presentato ricorso al T.A.R. Molise.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo e della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative secondo le vigenti leggi.

Agnone, 05 giugno 2025