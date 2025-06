YouPol, l'applicazione della Polizia di Stato per segnalare casi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti ed episodi di violenza domestica

YouPol, l'applicazione per smartphone della Polizia di Stato, è uno strumento digitale che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale con la sala operativa della Questura per segnalare episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e casi di violenza domestica.

L'applicazione, come più volte ribadito, consente l'accesso con registrazione anche in forma anonima e rappresenta un efficace strumento a tutela dei cittadini.

Per favorirne la conoscenza tra la popolazione, si trasmettono i dati forniti al riguardo dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ed un videomessaggio del Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso Commissario Capo dr. Carmelo CAIONE, in cui vengono illustrate le modalità di utilizzo di YouPol. UPGSP YOUPOL.mp4

Dati YOUPOL periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 in provincia di Campobasso

Segnalazioni totali: nr. 212, di cui

BULLISMO 6 DROGA 53 VIOLENZA DOMESTICA 22 ALTRO 131

Dati YOUPOL periodo 01.01.2025 - 13.06.2025 in provincia di Campobasso

Segnalazioni Totali: nr. 91, di cui