“Ahbebni” — Donami amore: dalla Caritas di Trivento un ponte di solidarietà verso Betlemme

Piccoli presepi che raccontano una grande storia di solidarietà. Grazie all’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Trivento, guidata da don Alberto Conti, il progetto “Ahbebni” — che in arabo significa “Donami amore” — ha trasformato la generosità di tante persone in un aiuto concreto per le famiglie di Betlemme.

Attraverso la vendita dei presepi artigianali realizzati da maestri intagliatori del legno della città natale di Gesù, finora sono stati raccolti 34 mila euro. Una cifra importante, utilizzata per tre obiettivi precisi: garantire lavoro a 14 artigiani locali, sostenere 10 famiglie attraverso microprogetti di sviluppo e acquistare alimenti e medicinali destinati ai più poveri e ai malati.

Il progetto “Ahbebni” è nato con l’intento di offrire non solo sostegno economico, ma anche dignità, lavoro e speranza a una comunità segnata da difficoltà sociali ed economiche. Un gesto semplice — l’acquisto di un presepe — si è trasformato così in una catena di bene che ha attraversato i confini, unendo il Molise alla Terra Santa.

“Shukran”, grazie in arabo, è la parola con cui artigiani e famiglie beneficiarie esprimono la loro riconoscenza verso tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Tutti i dettagli per contribuire al progetto sono disponibili nel video allegato.